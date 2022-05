Tutte le domande e le risposte sul concerto di Vasco Rossi: dalla viabilità agli zaini (no, il power bank non si può portare)

TRENTO. Stanno arrivando tantissime domande da parte dei nostri lettori sul concerto di Vasco Rossi del 20 maggio e sulle “modalità operative” di ingresso alla Trentino Music Arena.

Ce ne siamo già occupati in una serie di servizi in cui, grazie all’aiuto dell’Ufficio stampa della Provincia, abbiamo cercato di rispondere ai principali quesiti posti dai lettori.

Ecco di seguito un’altra lista di domande e risposte sulle principali questioni emerse.

Posso arrivare in bici alla Music Arena?

Si, puoi arrivare in bici. Sarà allestito in via Lidorno 37 uno stallo per le bici di 5000 mq custodito. Non è necessaria la prenotazione. Devi solo portare il tuo lucchetto!

Dal parcheggio alla Music Arena, come posso arrivare?

A piedi se il parcheggio è nell'Area "Trento città". Per i parcheggi periferici invece è previsto un servizio navetta. Gli utenti possono prenotare il parcheggio tramite il sistema di prenotazione online disponibile sul sito ufficiostampa.provincia.tn.it/Vasco-Live. Il costo della navetta è compreso nella prenotazione del parcheggio.

Sono previste aree campeggio e/o aree camper?

I camperisti possono prenotare il proprio posto sulla piattaforma online dedicata a tutti i parcheggi (auto, camper). Saranno previsti spazi specifici a loro dedicati nel Park in via al Desert. Le aree parcheggio possono essere prenotate anche per più giorni.

I parcheggi per chi accede all’evento sono gratuiti? E sono ad accesso libero o vanno prenotati preventivamente?

I parcheggi saranno a pagamento. Si invitano gli utenti a consultare il sistema di prenotazione online disponibile sul sito ufficiostampa.provincia.tn.it/Vasco-Live.

Posso arrivare in scooter?

Si, puoi arrivare con lo scooter. È previsto un parcheggio in via Marinai d’Italia. Non è necessario prenotare.

Dove posso noleggiare una bici o monopattino?

Non è previsto un sistema dedicato per il noleggio.

La prenotazione dei treni è obbligatoria? Dove posso trovare gli orari dei treni speciali?

La prenotazione dei treni è obbligatoria. Per la prenotazione si invitano gli spettatori ad utilizzare le tradizionali piattaforme online per l’acquisto dei biglietti, incluso quello per il rientro. Ci sono poi le corse speciali dedicate all’evento.

Da che ora sarà aperto l’accesso all’Arena?

L’accesso sarà consentito dalle ore 9 del 20 maggio.

In caso di pioggia, posso portare con me un ombrello?

No, non è possibile.

È possibile introdurre bottiglie d’acqua o borracce?

Sarà possibile introdurre bottiglie di plastica di capienza non superiore a 500 ml.

Posso introdurre all’interno della Music Arena alcolici?

No, non è possibile.

Posso portare il passeggino?

No. L’accesso dei passeggini nell’area concerto è vietato per ragioni di sicurezza.

Dove possono parcheggiare le persone con disabilità? Sono previste navette?

Chi ha acquistato il ticket disabili per l'accesso all'evento, verrà contattato direttamente dall'organizzazione per le indicazioni del parcheggio da prenotare in un’area dedicata a sud dell’arena. Sarà disponibile una navetta per il trasporto fino alle aree riservate all’interno dell’arena.

Quanti accompagnatori possono accedere all’area insieme alla persona con disabilità?

Ogni disabile potrà essere accompagnato da una sola persona.

I servizi igienici saranno “senza barriere”?

Quelli attrezzati per gli spettatori disabili saranno collocati nei pressi delle aree a loro dedicate

Punti di pronto soccorso. Sono previsti? Dove?

All’interno dell’Arena saranno presenti tre posti medici avanzati e circa 50 squadre itineranti oltre a mezzi e ambulanze. Sono inoltre previsti due ulteriori posti medici avanzati collocati rispettivamente in via dei Viticoltori in corrispondenza della corsia principale di afflusso e deflusso e in piazza Dante dove sarà anche allestito un sistema di prefiltraggio per la stazione dei treni. Saranno presenti anche presidi dei vigili del fuoco.

COSA NON SI PUÒ PORTARE

La lista degli oggetti proibiti che non potranno entrare nella Trentino Music Arena è lunghissima, e alcune cose (come le armi, le sostanze infiammabili e chimiche, droghe) sono talmente ovvie che non meritano nemmeno di essere sottolineate.

NON si potranno portare: Bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo. Bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 0,5 litri, senza tappo. Bevande alcoliche non acquistate all’interno dell’Arena.

NON si potranno portare: Animali di qualsiasi genere e taglia (salvo i cani guida e da assistenza addestrati).

NON si potranno portare: Pali, aste, bastoni, ombrelli, attrezzatura fotografica di grandi dimensioni (ad es. tripodi), aste per selfie e mazze.

NON si potranno portare: Droni o dispositivi aerei teleguidati.

NON si potranno portare: Motocicli, biciclette, pattini, skateboard e overboard.

NON si potranno portare: Attrezzatura di trasmissione elettronica, power bank o puntatori laser.

NON si potranno portare: Valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 15 litri od oggetti troppo grandi per il controllo della sicurezza.

NON si potranno portare: Trombette da stadio, bombolette spray (ad es. antizanzare, deodoranti, creme solari, ecc.).

NON si potranno portare: Tende e sacchi a pelo.

NON si potranno portare: Strumenti musicali.

NON si potranno portare: Apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine professionali o semiprofessionali, GoPro, iPad e tablet.

NON si potranno portare: Caschi, catene e tutti gli altri oggetti atti ad offendere.

IL FRONTE MOBILITÀ

Il consiglio in via generale è di utilizzare treno e autobus per raggiungere Trento e per chi ne ha la possibilità si consiglia l'uso della bicicletta!

Per l'utilizzo dei mezzi pubblici (autobus urbani ed extraurbani, treni Ferrovia Trento Malé Mezzana e Trento Borgo Bassano) è obbligatoria la mascherina FFP2 a copertura di naso e bocca a partire dai 6 anni di età.

TRENI

TRENI FASE AFFLUSSO

per l'afflusso verso Trento gli orari ferroviari sono quelli ordinari

TRENI FASE DEFLUSSO

in allegato gli orari dei potenziamenti ferroviari Evento Vasco Live 2022 riguardanti i treni straordinari per il deflusso:

- lungo la Ferrovia del Brennero da Trento verso Verona (con gli orari delle coincidenze verso Venezia, Bologna, Mantova, Milano), verso Bolzano, verso Bassano del Grappa.

Si precisa che i treni sono attualmente tutti visibili e i biglietti acquistabili sul sito di Trenitalia, tranne i due treni da Verona per Milano e due treni FTB (che saranno acquistabili dal 14 maggio, come evidenziato nell'allegato).

- lungo la ferrovia Trento-Malè-Mezzana.

PER CHI RAGGIUNGE TRENTO IN TRENO IL SUGGERIMENTO É DI ACQUISTARE UN BIGLIETTO A/R

AUTOBUS

Si informa che nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 maggio gli orari del servizio urbano di Trento saranno riprogrammati come segue:

- da inizio servizio alle ore 14.00: ORARIO FERIALE

- dalle ore 14.00 a fine servizio: ORARIO FESTIVO

Attenzione: il passaggio tra orario feriale e orario festivo, stabilito indicativamente alle ore 14.00, Potrà, in alcuni casi, non essere istantaneo.

PULLMAN

Sono previsti almeno 120 - 150 pullman (per un totale di 10.000 spettatori). Questi mezzi potranno parcheggiare in tangenziale tra l'uscita 2 (rotatoria Marinai d'Italia) e Mattarello, quindi a piedi si potrà risalire lungo la tangenziale; ci si potrà immettere quindi sulla bretella “Marinai d'Italia” fino ad accedere alla zona del concerto; il tutto con un percorso dedicato. In caso di necessità il parcheggio potrà arrivare fino alla località Acquaviva.

Arrivo in bicicletta e in moto

Vieni al concerto, ti offriamo un park custodito vicinissimo all’Arena concerto, tu porta il lucchetto!

Nel parcheggio pubblico in via Lidorno n. 37 saranno allestite delle rastrelliere per almeno 2000 biciclette, in quello poco più a nord, in via Marinai d’Italia, ci sarà spazio per lasciare le moto. Questi parcheggi non saranno sottoposti a prenotazione.

Inoltre tutte le ciclabili saranno percorribili. Il parcheggio delle biciclette sarà custodito, ma è necessario essere muniti di lucchetto. E' però sconsigliato portarsi la bicicletta se si arriva a Trento in treno perché è possibile portare la bici sui treni ordinari ma non è possibile su quelli straordinari organizzati per la ripartenza da Trento dopo il concerto.

PARCHEGGI

I parcheggi sono sostanzialmente divisi in 4 aree, per un totale di circa 25.000 posti.

Nella giornata del 19 maggio sarà disponibile il parcheggio in via al Desert raggiungibile dalla tangenziale utilizzando le uscite 4 (a tangenziale chiusa le persone a piedi saranno indirizzate lungo la tangenziale fino all’uscita 2 e poi verso l’accesso all’area del concerto).

Per il 20 maggio ci saranno:

- i parcheggi a Trento città: da Ravina fino all’ex Zuffo passando per l’area di via al Desert, Sanseverino, Monte Baldo, ex Italcementi) - per circa 15.000 - 16.000 posti auto: sono raggiungibili a piedi in fase di deflusso;

- parcheggi nella zona nord - Spini di Gardolo/Interporto/Lavis (per circa 6.000 posti con servizio di navetta con orario continuato attivo fino a via Barbacovi – piazza Fiera e a seguire con il percorso pedonale); è obbligatoria la mascherina FFP2 a copertura di naso e bocca a partire dai 6 anni di età;

- parcheggi nella zona est - Pergine (per circa 3.000 posti con servizio di navetta con orario continuato attivo fino a viale Rovereto e a seguire con il percorso pedonale); è obbligatoria la mascherina FFP2 a copertura di naso e bocca a partire dai 6 anni di età;

- parcheggi nella zona di Riva del Garda – con servizio di trasporto in pullman fino a Trento con orario continuato (in totale circa 2.200 posti auto: 1.800 parcheggi in zona Baltera, quartiere fieristico, e i rimanenti nell'area ex Cattoi lungo la strada statale 240): è obbligatoria la mascherina FFP2 a copertura di naso e bocca a partire dai 6 anni di età.

Nella giornata del 20 maggio per chi arriverà in auto e parcheggerà nei parcheggi cittadini:

- per i parcheggi più a nord sempre cittadini (quali San Severino, ex Italcementi, Monte Baldo, Ex Zuffo) il flusso pedonale seguirà via Sanseverino, Corso del Lavoro e della Scienza, via Ghiaie, via Al Desert, da qui si seguirà la tangenziale con un percorso dedicato per i pedoni fino all’arena concerto. Stesso percorso si dovrà seguire in fase di deflusso dall’arena verso i parcheggi cittadini.

- è sconsigliato cercare parcheggio nel centro di Trento perché i parcheggi del centro cittadino saranno sostanzialmente occupati dai residenti, in quanto una significativa quota dei parcheggi normalmente a disposizione della cittadinanza sarà riservata per la prenotazione da parte degli spettatori dell'evento. E' consigliato invece prenotare un posto auto nei parcheggi dedicati all'evento e poi utilizzare una navetta per avvicinarsi al concerto.

Diversamente abili

Gli spettatori accreditati dagli organizzatori come diversamente abili parcheggeranno in zone a sud rispetto all’arena concerto (parcheggio Via della Cooperazione e parcheggio CIBIO).

Da qui, con navette attrezzate (è ammesso un accompagnatore per ogni persona diversamente abile) verranno accompagnati all’interno dell’arena.

Nei parcheggi sono previsti servizi specifici. In arena gli organizzatori hanno allestito servizi igienici riservati e servizi di food&beverage.

Attraverso le associazioni di volontariato le persone diversamente abili saranno assistite al momento del loro ingresso in arena e per tutta la durata dell’evento.

Per quanto riguarda il deflusso tramite le navette i disabili verranno accompagnati al termine dell’evento alle loro automobili.

Il servizio di navetta sarà attivo:

- giovedì 19 maggio dalle 15 alle 20 e poi per il deflusso (indicativamente dalle 23.00 alle 01.00 del 20 maggio);

- venerdì 20 maggio dalle 12 alle 20 e poi per il deflusso (indicativamente dalle 00.00 alle 02.00 del 21 maggio).

Per i diversamente abili che hanno acquistato un biglietto di ingresso standard all’evento è previsto un parcheggio dedicato e gratuito tra via Chini e viale Verona; da qui persona diversamente abile e accompagnatore saranno accompagnati tramite navette attrezzate in prossimità dell’arena concerto (rotatoria via Mach).

Il servizio navetta sarà attivo il 20 maggio dalle 12.00 alle 20.00 e poi per il deflusso (indicativamente dalle 00.00 alle 02.00 del 21 maggio).