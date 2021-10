Trovata gravemente ferita in casa: giallo a Brunico

BRUNICO. Giovedì pomeriggio, in una casa in piazza Cappuccini a Brunico, è stata soccorsa una donna di 63 anni, trovata gravemente ferita nell'alloggio da una sua vicina che non aveva più sue notizie da due giorni.

La vicina ha subito chiamato i soccorsi: la sessantenne presentava gravi ferite ed è stata trasportata all'ospedale di Bolzano, dove si trova ricoverata nel reparto di neurochirurgia e non è attualmente in grado di spiegare che cosa le sia accaduto.

Potrebbe essersi trattato di un incidente oppure di una rapina. I carabinieri indagano sulla vicenda. Nell'abitazione non sono stati trovati segni evidenti di rapina, ma i carabinieri non tralasciano comunque nessuna ipotesi.