Tribunale del riesame, a Bolzano nessuna locale mafiosa autonoma

BOLZANO. Sono state depositate dal Tribunale del riesame di Trento le motivazioni delle ordinanze con le quali erano state in parte accolte le richieste degli avvocati difensori delle 20 persone arrestate nell'ambito dell'indagine «Freeland».

La corte, presieduta da Giuseppe Serao, aveva annullato le ordinanze di custodia cautelare limitatamente all'accusa più grave, quella di associazione di stampo mafioso.

«Nel caso di specie — scrivono i giudici nell'ordinanza — va rilevata la mancanza del raggiungimento dello standard probatorio dell'attività indiziaria relativamente all'esistenza di un'associazione effettiva, operante e autonoma come locale di Bolzano. Non vi è dubbio che gli imputati abbiano manifestato durante le indagini contatti e legami con esponenti anche di spicco della 'ndrina calabrese di Delianuova, tuttavia non sono emersi indizi sufficienti — chiariscono i giudici — a provare che a Bolzano operasse una propaggine locale dotata di autonoma capacità intimidatrice tale da permettere un adeguato controllo del territorio e della criminalità locale. Il gip fornisce di tali presupposti una narrazione avvincente ma sfornita di dati obiettivamente valutabili».