Via Suffragio chiude alle auto

TRENTO. Via Suffragio chiusa alle auto. Se ne parla da anni, ora il Comune ha deciso di procedere con una sperimentazione che durerà tre mesi e mezzo: si parte lunedì 19 luglio e si finisce il 28 ottobre.

Niente più auto in sosta dei residenti, che avranno la possibilità di parcheggiare all’Autosilo di via Petrarca o nelle vie limitrofe.

Sarà ammesso solo il transito di veicoli per carico e scarico della merce dei negozi e solo per 15 minuti fino alle 17.

L’obiettivo è chiaro: liberare dalle macchine una delle vie più belle del centro, con le case colorate che si affacciano sui portici. Una strada stretta, che oggi è percorsa da tanti pedoni, ciclisti, passeggini ma fa i conti con il traffico, a pochi metri dalla Ztl. Un modo per ricomprendere via Suffragio in quel “Giro al Sass” da cui per tante ragioni è finora rimasta spesso esclusa.

Per spiegare la decisione il sindaco Franco Ianeselli e il vicesindaco Roberto Stanchina questa mattina (17 luglio) hanno incontrato residenti, commercianti ed esercenti in un’assemblea al parco di San Marco. Presenti anche il presidente della circoscrizione Centro storico Claudio Geat, il presidente di Trentino Mobilità Cristiano Mosna, consiglieri comunali e circoscrizionali. C.L.