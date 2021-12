Vallelaghi, cinquemila abitanti e solo sette posti per l’asilo nido

VALLELAGHI. Sette posti in un asilo nido convenzionato per un Comune che ha più di cinquemila abitanti.

Non è decisamente una situazione normale, quella delle famiglie di Vallelaghi, che da tempo stanno attendendo una struttura che possa sistemare le cose, struttura che ha già avuto un finanziamento (ce ne siamo occupati qui) ma che poi non ha ancora visto alcun passo reale.

A scrivere una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it è stata Giulia, che ha voluto segnalare la situazione sua e delle altre famiglie del paese che non sono riuscite ad entrare nella struttura convenzionata.

Scrive Giulia: «Buongiorno, scrivo per segnalare una situazione di grave disservizio alla comunità e alle famiglie.

Attualmente il comune di Vallelaghi, che ha più di 5000 abitanti, non ha un proprio nido comunale ma solo 7 posti in un nido convenzionato (Nido lo Scarabocchio).

Non conosco il numero esatto di famiglie rimaste escluse quest’anno, ma sono certa siano almeno 13, in quanto mia figlia è la tredicesima tra le riserve e quindi con sostanziale impossibilità di accesso al servizio.

Nel 2018 sono stati allocati i fondi per il progetto da parte della Provincia per 1,3 milioni di euro, ma ancora non è stata intrapresa alcuna iniziativa concreta.

Alla richiesta di chiarimenti circa le tempistiche all'ufficio competente ho ricevuto risposte vaghe e poco incoraggianti.

Chiedo il vostro supporto per dare voce a questa situazione di forte disagio sperando che questo possa avere un effetto positivo sui futuri sviluppi», conclude Giulia.

