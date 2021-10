Trofeo Martiri Trentini, vince Thomas Capra

TRENTO. Thomas Capra del Veloce Club Borgo ha vinto in volata, su tre compagni di fuga, la 66a edizione del Trofeo Martiri Trentini, Coppa Mario Stofella, Trofeo Enzo Merz, categoria Allievi.

Sul palco, con i primi tre classificati, l'assessore comunale allo sport Salvatore Panetta, Francesco Moser e il generale manager Bepi Zoccante.

Il via alla gara dei Dilettanti, Under 23 Elite, che prevede 98 km di gara, per 35 giri di 2,8 chilometri, è slittato di mezz'ora alle 15.30. C.L.