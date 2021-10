Trento, un migliaio di No Green Pass di nuovo in piazza: “Emergenza democratica, non sanitaria”

TRENTO. “La vera emergenza è quella democratica, non quella sanitaria”. E' uno degli slogan con cui i Evergreen Pass sono tornati in piazza oggi pomeriggio (16 ottobre) a Trento. Un migliaio a sfilare per le vie della città.

E’ la quindicesima manifestazione organizzata dal movimento “Noici siamo Trento” che non accetta la certificazione verde, la prima dopo l’esordio del Green Pass obbligatorio su tutti i luoghi di lavoro ieri (15 ottobre).

"Giù le mani del lavoro”, un altro slogan scandito dai manifestanti, che considerano il Green pass “un pizzo da pagare allo Stato”, che limita l’ingresso in fabbrica, nelle biblioteche , ma per esempio non in chiesa.



















Trento ancora invasa dai No Green Pass Sono tornati in piazza dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro. Un migliaio i No Green Pass per le vie di Trento. Solidarietà ai portuali di Trieste. LE FOTO



Questa sera – è stato comunicato – partirà il primo grippo organizzato a sostegno dei portuali di Trieste che hanno annunciato battaglia dura. Il secondo partirà domani e un terzo lunedì. D.P.