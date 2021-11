Trento, un centinaio di manifestanti No Pass in piazza Dante e a Confcommercio

TRENTO. Nuova manifestazione a Trento oggi (15 novembre) dei sindacati di base che come annunciato nei giorni scorsi, dopo il corteo "disubbidiente" No Green Pass e No Vax di sabato, si sono nuovamente ritrovati davanti al palazzo della Provincia in piazza Dante.

I motivi della mobilitazione sono stati illustrati dal sindacalista Ezio Casagranda: attacco alle politiche del governo Draghi e alla giunta Fugatti, nonché ai giornalisti, rei di parlare di quarta ondata della pandemia, “quando l'unica ondata è quella che colpisce i lavoratori”.

Circa un centinaio di manifestanti si è avviato in corteo verso la Confcommercio ai Solteri. C.L.