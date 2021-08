Trento, torte in faccia, giocolieri e beach volley oggi al parco Langer

TRENTO. Una sinergia di soggetti per animare il giardino Alexander Langer (ex parco del Salè) e valorizzare gli spazi urbani come luoghi di relazione fra gli abitanti dei quartieri e le famiglie che vivono nella zona: anche quest’anno tornano le proposte del gruppo di lavoro che progetta e organizza la realizzazione di attività di animazione, culturali, sportive negli spazi del parco. L’iniziativa è in programma tutti i martedì di agosto a partire dalle 17.

Ecco il programma di oggi, martedì 24 agosto (entrata da via Aosta):

dalle 17 alle 19 Avvicinamento alla Giocoleria: attività rivolta a bambini/e dai 6 ai 10 anni e famiglie a cura di Uisp Comitato del Trentino aps.

Dalle 17 Torneo Beach Volley: attività rivolta ai giovani a cura del Servizio Welfare e coesione sociale con i giovani in alternanza scuola e lavoro.

Dalle 17.30 Artbus: attività rivolta a bambini dai 5 ai 10 anni a cura di Studio d’Arte Andromeda.

Dalle 17.30 Gioco per bambini “Torte in faccia”: attività rivolta ai bambini a cura dell’Associazione Altrimenti.

Dalle 17.30 alle 18.30 Attività di ginnastica dolce: attività rivolta a persone over 65 a cura di Uisp Comitato del Trentino aps.

Dalle 18 Alla scoperta del Burraco: attività rivolta a tutti a cura dei giovani in alternanza scuola lavoro ed il Circolo la Casota.

Dalle 19.30 Visita all’OrtoAperto: attività rivolta a tutti. Visita guidata all’orto e raccolta delle verdure con mini-aperitivo a cura di Orto Aperto.

Dalle 20 Spettacolo teatrale “Il Bosco magico”: attività rivolta a tutti. Presentato da Finesterrae Teatri e Arteviva. Le attività si svolgeranno anche in caso di maltempo nei locali in via Gramsci 36. C.L.