Trento, problema risolto: torna la luce su Corso degli Alpini

TRENTO. Vi ricordate la foto di Corso degli Alpini a Trento con le luci soffuse, o per meglio dire assenti, per colpa di sette lampioni guasti?

Un’immagine quasi poetica, con il buio che incombe, ma che era oggetto di una segnalazione a “Dillo al Trentino” da parte di Marino.

«Buonasera, volevo segnalare ben sette lampioni fulminati ormai da diverso tempo in Corso degli Alpini nel tratto che va dall'hotel Everest alla rotatoria», scriveva Marino con un messaggio in direct sulla nostra argina Facebook.

Grazie per il vostro impegno di cittadinanza attiva, speriamo che anche questa segnalazione possa servire per risolvere il problema», proseguiva Marino invocando un intervento dell’amministrazione comunale per risolvere un problema che riguardava soprattutto la sicurezza.

Ebbene, a una settimana di distanza Corso degli Alpini sarà forse meno poetica, ma sicuramente più sicura per chi vi transita a piedi di sera: i lampioni guasti sono stati riparati.

