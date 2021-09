Trento, piazza Duomo è diventata il bivacco di Angelo Minardi. Ora intralcia l’Autumnus trentino

TRENTO. Prosegue in piazza Duomo "l'occupazione abusiva" della fontana del Nettuno da parte di Angelo Minardi, l'uomo di 49 anni che negli ultimi tempi ha fatto molto parlare di sé. Prima per essere transitato più volte sulla superstrada della Valsugana trainando un carrello, poi per essere stato accoltellato a Pergine Valsugana da una donna che da lui si sentiva perseguitata.

















Minardi ormai accampato in piazza Duomo: ostacolato l'allestimento dell'Autumnus trentino Sta diventando un problema la presenza in centro dell'uomo diventato noto per le sue intemperanze e per essere stato accoltellato a Pergine Valsugana da una donna che da lui si sentiva perseguitata (foto di Claudio Libera)

Ora da qualche settimana, Campionati europei di ciclismo compresi, ha preso "possesso" di piazza Duomo, nonostante il figlio di via lo obblighi a non entrare più in territorio trentino. Ora sta ostacolando i lavori di allestimento della manifestazione Autumnus Città di Trento della Pro Loco Centro storico che inizia venerdì. C.L.