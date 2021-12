Trento, oltre il danno la beffa: gli escrementi del cane lasciati proprio sopra la “casetta” dei sacchetti

TRENTO. Nei parchi cittadini e nelle vie residenziali non c’è solo la convivenza tra pedoni e bici a creare qualche problema, ma anche quella tra pedoni e proprietari di cani.

Capita a volte di trovare delle “sorprese” non proprio gradite lungo la strada, nelle aiuole o nell’erba di un parco.

Va detto subito che la stragrande maggioranza dei padroni degli amici a quattro zampe è gente attenta e rispettosa e che porta con sè tutto l’occorrente per pulire all’istante i bisogni del loro animale.

Il caso accaduto in via Bolghera a Trento ha davvero il sapore della beffa: una “odorosa sorpresa” lasciata proprio sopra la cassetta che il Comune di Trento ha realizzato per distribuire i sacchetti organici ai proprietari distratti che se ne fossero dimenticati.

È Roberto a segnalare il caso via mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it con tanto di foto eloquente, sia per il “ricordino” lasciato che per il cartello scritto da un residente imbufalito per ciò che si è trovato davanti.

«Buongiorno sono Roberto e scrivo alla rubrica "Dillo al Trentino" per segnalare ancora una volta l'inciviltà dei padroni dei cani, i quattro zampe nulla c'entrano ovviamente, che anche nella civilissima Trento lasciano alquanto a desiderare in fatto di civiltà.

Camminavo con mia moglie in Via Bolghera quando la nostra attenzione è stata attirata da un cartello che ho prontamente fotografato e lascio a voi commentare.

Pochi passi e l'ignoto ed incivile padrone di cane avrebbe potuto completare l'operazione “tieni pulita la strada” ma invece ha preferito depositare le deiezioni del suo adorato quattro zampe proprio sopra la cassetta che il Comune ha predisposto per i sacchetti raccogli rifiuti organici. Oltre al danno anche la beffa!!!

Che dire? Piena solidarietà all'autore del cartello, dai toni forti ma condivisibili, e speriamo in una maggior attenzione al prossimo passaggio in zona», conclude Roberto.

