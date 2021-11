Trento, le voci dei più piccoli e un grande girotondo in piazza Duomo

TRENTO. Presentate stamattina, nella saletta incontri della Biblioteca dei ragazzi alla palazzina Liberty di piazza Dante, le iniziative che, grazie ad una rete di collaborazione, sono state ideate e che verranno realizzate per celebrare la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Hanno partecipato e contribuito a fare rete vari servizi comunali - presenti le assessore Chiara Maule ed Elisabetta Bozzarelli – Welfare e coesione sociale, Servizi all’infanzia e istruzione, Biblioteca, Politiche giovanili, Beni comuni - ed anche enti esterni: Tavolo 0-18, Unicef comitato di Trento, molte scuole della città, dai nidi alle secondarie di primo grado, Muse, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Tuttopace, Giocastudiamo, Rete Intrecci, Amici della Neonatologia Trentina, Comitato San Martino Buonconsiglio, Csv Trentino.

Il tavolo Trento 0-18 in particolare propone per l’anno scolastico 2021/22 il concorso Giochiamoci i diritti… penso, invento, gioco e imparo i diritti con l’obiettivo di ideare e realizzare giochi che trasmettano i contenuti e i valori della Convenzione. Il concorso è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado (comprese le scuole dell’infanzia) e a tutte le realtà educative che hanno sede legale sul territorio comunale. Dovranno elaborare un prototipo di gioco di movimento, da tavolo o online, pronto per essere utilizzato in occasione della giornata del 27 maggio 2022. L’elaborato dovrà essere consegnato entro il 10 aprile 2022 unitamente alla scheda di progettazione e realizzazione del gioco che verrà inviata dall’organizzazione dopo l'iscrizione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il servizio Welfare e coesione sociale (Elsa Ianes, tel. 0461 889963 o 328 1508038, elsa.ianes@comune.trento.it) o il Comitato Provinciale di Trento per l'Unicef (Natalina Mosna, tel. 338 4378252, comitato.trento@unicef.it).

Mentre l’abbazia di S. Lorenzo si tingerà di blu nelle due notti del 19 e del 20 novembre, ecco il programma delle altre iniziative in programma, che si svolgeranno su più giornate:

Il programma: venerdì 19 novembre

Dalle 9 alle 18 con A tutta voce! La parola ai bambini e ai ragazzi! piazza Duomo si riempirà, attraverso un impianto di filodiffusione, delle voci dei bambini e dei ragazzi per mettere al centro la loro parola e per dare valore all'ascolto. Alle 10.30 un grande girotondo animerà la piazza.

Dalle 10 alle 11 A spasso con i diritti propone uscite e passeggiate con i bambini dei servizi educativi da 0 a 6 anni nei giardini dei servizi, nei parchi, nelle vie e nelle piazze della città.

Dalle 10.15 alle 10.45 nei rioni della Bolghera e San Giuseppe i bambini e i ragazzi dei servizi educativi, delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie saranno impegnati con I girotondi dei diritti, flash mob animati da canti e striscioni.

Dalle 11 alle 12 al Maxi Ooh! Del Muse la Rete Intrecci propone I primi 1000 giorni: il diritto ad un buon inizio! conversazione educativa rivolta a mamme in gravidanza e genitori di bambini da 0 a 3 anni sull'importanza di promuovere buone pratiche fin da piccoli (per iscrizioni scrivere a rete.intrecci@gmail.com).

Dalle 15 alle 16 al Giocastudiamo Villazzano i bambini faranno giocare gli adulti, condividendo il piacere di divertirsi insieme con Bambini insegnatemi a giocare.

Alle 16 al Centro Genitori e Bambini in via al Torrione 10 è in programma Il bosco in una stanza, laboratorio gratuito per genitori e bambini da 0 a 6 anni che propone una narrazione con il kamishibai seguita da un momento di gioco, scoperta ed esplorazione di materiali naturali (per iscriversi basta scrivere una mail a asilonido.centrogenitori@comune.trento.it).

Sabato 20 novembre

Dalle 10 alle 19 con A tutta voce! La parola ai bambini e ai ragazzi! il Maxi Ooh del Muse si riempirà, attraverso un impianto di filodiffusione, delle voci dei bambini e dei ragazzi per mettere al centro la loro parola e per dare valore all'ascolto.

Dalle 10 alle 12 nel salone di rappresentanza di palazzo Geremia si terrà l’incontro Il diritto al gioco e allo svago: Internet e videogioco tra rischi e opportunità (per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a areaprogetti@arianna.coop).

Dalle 10 alle 12 sarà allestita nel cortile di palazzo Thun la mostra #dirittiaidiritti, che racconta la convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso i disegni di bambini e ragazzi della città.

Alle 10 in largo Nazario Sauro sarà decorata la Panchina bianca per l'infanzia grazie all’adesione del Comitato S. Martino Buonconsiglio al progetto di cura dei beni comuni Ritocchi urbani.

Alle 20.30 al Muse Sei sempre tu, come orientarsi tra generi e identità, conferenza sull'identità di genere con Elena Broggi che presenterà la guida informativa e dialogherà con Barbara Poggio e con Laura Mincone, modera Lucia Martinelli.

Lunedì 22 novembre

Dalle 10 alle 11 A spasso con i diritti propone uscite e passeggiate con i bambini dei servizi educativi da 0 a 6 anni nei giardini dei servizi, nei parchi, nelle vie e nelle piazze della città.

Alle 10.30 nel giardini di piazza Venezia Cantami una storia, laboratorio di musica e lettura a cura del servizio infanzia.

Alle 10.30 alle Biblioteca ragazzi in palazzina Liberty Letture con i bambini dei nidi e delle scuole infanzia a cura dei giovani in servizio civile.

Dalle 16.30 alle 18.30 a palazzo Thun Stra.bene: La fiera delle idee, scambio di buone prassi tra gli studenti rappresentanti dei parlamentini delle scuole medie.

Dalle 16.30 alle 18 ai Giocastudiamo di Spini, Magnete/Solteri, Piedicastello, Cognola i bambini faranno giocare gli adulti, condividendo il piacere di divertirsi insieme con Bambini insegnatemi a giocare

Dalle 18 alle 20 nella sala polivalente della circoscrizione di Mattarello la proposta degli Amici della neonatologia trentina Proteggere l'allattamento: una responsabilità da condividere. Buone pratiche in atto e prospettive future, dialogo aperto tra la cittadinanza e i tanti attori che nella rete territoriale contribuiscono al supporto del benessere delle famiglie.

Dal 12 al 21 novembre è inoltre ospitata nei locali della Biblioteca Ragazzi nella palazzina Liberty e visitabile in orario di apertura, la mostra della 6a edizione della Bibliografia provinciale di Nati per leggere. Suddivisa in 12 sezioni, presenta il meglio della recente produzione editoriale per bambini e bambine da 0 a 6 anni.

Sabato 20 novembre dalle 9 alle 12 riparte, per poi tornare ogni terzo sabato del mese, lo sportello informativo sui disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) rivolto a famiglie, educatori, insegnanti a cura dell'Associazione Periscopio.

A cura di Euro&Promos sabato 20 novembre alle ore 16 è previsto un incontro di lettura ad alta voce dei libri della mostra aperto alle bambine e ai bambini dai 3 anni (su prenotazione al numero 0461/889559, posti limitati, accesso per maggiori di 12 anni solo con green pass). Dal 29 novembre al 10 dicembre la mostra si sposterà nelle biblioteche della Clarina e dell'Argentario. Sono disponibili gratuitamente i cataloghi bibliografici.

Parte infine il progetto di promozione del volontariato e degli obiettivi di sviluppo sostenibile Be JEtzt, promosso da Csv Trentino - Non profit network con 100 giovani dai 15 ai 18 anni. C.L.