Trento: le scritte “no gren pass” e "nasista”, campeggiano ancora a Gardolo

TRENTO. Anche oggi ben visibili sui lati sud ed ovest all’ingresso di Spini di Gardolo, dell’immobile da tempo abbandonato dell’ex Sovilla, a nord di Trento appunto.

“Orrori di scrittura” come si può facilmente supporre o grossolani strafalcioni per richiamare altre spiegazioni che possono starci per “nasista” al posto di nazista, con la “z” girata sottosopra per indicare forse il naso quale organo deputato ad accogliere il tampone ma non certo per il “gren” che sta per verde nella lingua del Bardo?

Tant’è, sono atti che lasciano stupiti perché compiuti nonostante l’evidenza dei fatti faccia comprendere come la vaccinazione sia l’unica arma a disposizione per ritornare alla vita di sempre.

Il vociare del sabato contro l’obbligo dei lasciapassare e l’imbrattare i muri di stabili più o meno abitati non portano certo a far desistere la maggioranza assoluta della popolazione.