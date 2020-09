Trento, lancia sassi contro l'auto della polizia e poi sale sul tetto: arrestato

TRENTO. Ha collezionato in pochi minuti una lunga serie di reati un uomo che ha dato in escandescenza oggi pomeriggio, 17 settembre, vicino al parco di piazza Dante. E' stato arrestato con l'accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni, danneggiamento aggravato, lancio di oggetti atti ad offendere e attentato alla sicurezza stradale.

Verso le 15 di oggi, alcuni cittadini segnalavano che in via Torre Vanga, nei pressi di piazza Dante, un uomo, presumibilmente di origine nordafricana, completamente fuori controllo, che, dopo avere sollevato alcuni tombini, stava creando pericolo per la circolazione stradale e per le persone presenti in piazza.

Immediatamente la sala Operativa della Questura inviava due equipaggi della Squadra volante per comprendere quanto stava accadendo e per il conseguente intervento di Polizia.

Sul posto, il personale riconosceva nel già noto B. B., tunisino di 34 anni, persona che in passato era già stato denunciato per diversi reati e che aveva già creato alcune problematiche, che con fare minaccioso attendeva l’arrivo degli agenti.

Trento, tira sassi e bottiglie in mezzo alla strada: arrivano 4 auto della polizia E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 17 settembre, nei pressi di piazza Dante. Secondo una testimone, l'uomo avebbe anche spaccato i vetri di una volante con a bordo gli agenti per poi salire sulla macchina in piedi (video privato)

L’uomo non appena le due autovetture erano nei pressi, senza alcun motivo e ancor prima che gli operatori scendessero dalle autovetture di servizio, scagliava con violenza inaudita dei grossi sassi raccolti dalla sede stradale che nascondeva sotto gli indumenti contro le Volanti, tanto da infrangere, a causa della veemenza, il lunotto posteriore di una e il finestrino posteriore dell’altra, oltre ad ammaccare la carrozzeria posteriore.

Nel mentre di questa violenta azione, lo straniero riusciva, inoltre, a salire sopra l’abitacolo della Volante staccando l’antenna per la ricezione radio e procurando delle ammaccature alla carrozzeria superiore.

Gli agenti, malgrado l’improvvisa e grave situazione, grazie alla propria prontezza di riflessi, fortunatamente non venivano colpiti dai “bolognini” e riuscivano, con non poca difficoltà, a bloccare il malintenzionato e, dopo averlo messo in sicurezza, a caricarlo all’interno dell’autovettura di servizio per essere poi trasportato in Questura.