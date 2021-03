Trento, incendio in un capanno alla Motorizzazione

TRENTO. Un incendio è divampato nella zona della Motorizzazione civile a Trento, lungo il fiume Adige.

Le fiamme sarebbero partite da un capannone che è diventato rifugio per senza fissa dimora, una ventina di persone sembra soprattutto di stranieri arrivati in Italia dalla rotta balcanica e che non rientrano nei programmi di accoglienza.

Fortunatamente quando le fiamme sono divampate all'interno non c'erano persone: da un primo appello dei volontari sembra non manchi nessuno.

La colonna di fumo denso è visibile a grande distanza in tutta la città.

















Sul posto stanno intervenendo diverse squadre di vigili del fuoco. Presenti anche la Croce Bianca e i carabinieri.

Traffico bloccato alla rotatoria di Piedicastello. (C.L.)