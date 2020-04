Trento, incendio alla pizzeria di Madonna Bianca

TRENTO. Incendio nel pomeriggio alla pizzeria La Terrazza di Madonna Bianca. Il rogo si è sviluppato all'esterno del locale e il calore ha rotto i vetri. Una colonna di fumo nera ha avvolto la struttura, ma l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha limitato i danni.

Trento, incendio alla pizzeria La Terrazza di Madonna Bianca Intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 16. Il rogo si è sviluppato all'esterno e il calore ha rotto i vetri. Danni da fumo all'esterno. Sul posto anche i carabinieri (video di Daniele Panato)

Sul posto anche una pattuglia di carabinieri. L'incendio si è sviluppato oggi pomeriggio, 8 aprile, prima delle 16: forse un corto circuito la causa.

Danni da fumo sia all'esterno che all'interno del locale.