Trento, in piazza Fiera torna la cioccolato-mania

TRENTO. Sono tornati in piazza Fiera a Trento gli stand dei maestri cioccolatieri di Art & Ciocc. La sesta edizione della grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale si è aperta oggi, 25 marzo, e vede la partecipazione di cioccolatieri provenienti da 7 regioni; Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Calabria, Sicilia.

Negli stand dei cioccolatieri, infatti, si possono trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. Cuneesi, cremini, praline, tartufi, spalmabili, liquore al cioccolato, frutta ricoperta di cioccolato e tavolette, declinati in base alla ricetta artigianale e alla fantasia di ciascun cioccolatiere… ce n’è per tutti i gusti! Art & Ciocc Il Tour dei Cioccolatieri è organizzata da Mark. Co. & Co. Srl in collaborazione con Confcommercio Trentino e col Patrocinio del Comune di Trento. Apertura degli stand dei cioccolatieri: oggi, venerdì 25 marzo fino alle 22; sabato 26 marzo dalle 9 alle 22; domenica 27 marzo dalle 9 alle 20.

Il Programma della Ciokoschool: nei tre giorni dalle 11 alle 14.30 e dalle 17 alle 19.30; Showcooking: lo Chef Mirco Barbieri in collaborazione con il Maestro cioccolatiere Fausto Ercolani, per omaggiare la città, propone alcuni piatti della tradizione rivisitati con l’aggiunta del cioccolato: canederli di grano saraceno, rosticciata trentina detta gröstl e strudel di mele. C.L.