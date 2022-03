Trento, il teatro russo Emigrazia recita Gogol e raccoglie aiuti per l’Ucraina

TRENTO. Recitare Gogol e raccogliere fondi per la popolazione ucraina.

E’ l’iniziativa promossa a Trento dal Teatro russo Emigrazia per domenica 27 marzo (alle 18 al teatro San Marco) nella Giornata internazionale del teatro.

L’Aps Teatro Moda Teatro russo Emigrazia riunisce cittadini russi residenti in città, trentini appassionati della lingua e cultura russa, nonché qualche ucraino che vive e lavora a Trento.

Metterà in scena lo spettacolo “Notte prima di Natale” di Nikolaj Vasil'evič Gogol, uno dei grandi della drammaturgia russa.

Lo spettacolo, già proposto al teatro Gigi Cona di Gardolo, approda in città grazie alla collaborazione di varie istituzioni, per raccogliere fondi da destinare all’Aps Rasom – Pa3om che poi provvederà ad inviarli tramite i suoi canali, direttamente a chi è rimasto in Ucraina.

Prenotazioni: Whatsapp e Telegram 346 4974238; 339 6107858; emigfraziateatro@gmail.com C.L.