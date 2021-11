Trento, il pasticcio delle «toppe» in San Martino

TRENTO. Il centro di Trento col suo fascino secolare non lo scopriamo certo adesso. Le vie del centro storico, le zone a ridosso del fiume come Piedicastello, la zona del Castello del Buonconsiglio.

Proprio vicino al Castello c’è il rione di San Martino, uno di quelli che più ha mantenuto la sua identità nel corso del tempo, con un comitato di quartiere pieno di idee e di iniziative per mantenere vivo il quartiere stesso.

Di San Martino parla Raffaele in una mail arrivata a dilloaltrentino@giornaletrentino.it carica di amore per il quartiere. «Buongiorno, negli scorsi giorni leggendo uno dei vostri articoli online mi sono imbattuto nella vostra iniziativa "Dillo al Trentino", oltre a farvi i complimenti per l'ottima iniziativa ne approfitterei per segnalarvi lo stato di una delle vie situate in una delle circoscrizioni più belle di Trento: San Martino.

La via San Martino si compone di un lungo viale che viene interrotto dal passaggio di via Torre Augusta, ed è proprio questa che ne sancisce il totale cambiamento. Da via soggetta a Ztl con i bolognini si passa ad una via sacrificata a parcheggio, asfaltata e per di più in una modalità assolutamente non omogenea (come si può vedere dalla foto)e infine si arriva a piazza Sauro con una pavimentazione a piastre.

LA MAPPA INTERATTIVA DELLE SEGNALAZIONI

La mia speranza è che il Comune di Trento possa portare un'omogeneità di pavimentazione per la via San Martino e la risoluzione dei “pasticci” fatti per non riparare la pavimentazione in bolognini. Un discorso simile si potrebbe fare anche sulla cementificazione delle lastre rotte/scheggiate nel Centro Storico di Trento, ma questa è un'altra storia.

TUTTI GLI ARTICOLI DI "DILLO AL TRENTINO"

Vi ringrazio ancora per la creazione di questo spazio, spero che questa mia valutazione venga presa in considerazione in egual misura dal Comune di Trento» conclude Raffaele.

Va detto che il Comune proprio nei giorni scorsi ha avviato un piano di asfaltatura straordinaria che riguarda numerose vie del capoluogo, tra cui anche via Torre Verde che lambisce il quartiere.

Avete una segnalazione? Mandate una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it oppure mandateci un messaggio in direct sulla nostra pagina Facebook.