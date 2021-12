Trento, il mercato contadino anticipato a venerdì 31 dicembre

TRENTO. Vista la concomitanza di sabato con la festività del 1° gennaio, il tradizionale mercato del contadino o bio, Campagna Amica della Coldiretti del Trentino, che si svolge tradizionalmente sul “listone” di piazza Dante, come già accaduto per il giorno di Natale, si svolgerà con un giorno d’anticipo, ovvero venerdì 31 dicembre.

A Trento sono due i mercati che offrono una vasta gamma di prodotti genuini del territorio trentino: ortofrutta, produzioni zootecniche, prodotti freschi e trasformati e prodotti biologici. In piazza Dante - Circoscrizione Centro storico – Piedicastello - ogni sabato esclusi i festivi dalle ore 7.30 alle ore 13; via Fabio Filzi - Circoscrizione San Giuseppe - Santa Chiara - ogni mercoledì esclusi i festivi dalle ore 7.30 alle ore 12.30. Per informazioni: Comune di Trento Numero verde 800.017615 e-mail:comurp@comune.trento.it C.L.