Trento, il Consiglio provinciale vende la vecchia auto blu e non la sostituisce

Per Oriente Occidente in via Roma protagonista il Mad - Museo Antropologico del Danzatore. In tempo di distanziamento Balletto Civile si è ispirato a questo modo di interazione fra i corpi che nella danza più che in altri campi è vitale. Michela Lucenti torna a Rovereto con questo progetto per 10 danzatori il cui corpo si fa arte capace di attrarre lo sguardo degli spettatori o meglio visitatori della mostra (video di Matteo Festi)