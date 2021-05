Trento, i residenti di San Giuseppe collaborano per tenere vivo e pulito il quartiere

TRENTO. Un gruppo di cittadini attivi del quartiere di San Giuseppe a Trento, denominato “Wivo i Casoni”, in collaborazione con il tavolo di lavoro Condominio Casoni, il servizio Welfare e coesione sociale e l’ufficio Gestione dei rifiuti urbani, si è impegnato nella realizzazione di alcune attività di animazione territoriale e di educazione ambientale finalizzate a migliorare la vivibilità e la qualità di vita del territorio.

Sono stati allestiti laboratori di riuso, attraverso i quali le lattine si sono trasformate in bellissimi svuota tasche colorati, e di animazione per i bambini con disegni e fiori di carta.

Come successo sabato 8 e come accadrà poi sabato 22 e quindi il 5 di giugno, durante l’intera mattinata numerosi condomini, muniti di sacchi, palette e guanti, sono stati impegnati nella pulizia dei cortili ed è stato attivo un punto informativo gestito da un referente di Dolomiti ambiente, presso il quale i cittadini hanno portato dubbi, curiosità nell’ambito della raccolta differenziata e rispetto alle novità introdotte nel sistema di smaltimento del rifiuto residuo, attive dal 1° gennaio.

Durante il mercato contadino del mercoledì è stato approntato da “Wivo i casoni” un banchetto informativo assieme a Dolomiti Ambiente.

Quello dell’8 di maggio è stato solo il primo passo, così durante i mesi di maggio e giugno saranno realizzati, all’interno del Condominio Casoni per i residenti del complesso, altre due mattinate - sabato 22 maggio, sabato 5 giugno dalle 9.30 alle 11.30 - mentre per tutti i cittadini del quartiere sono proposti due appuntamenti – uno oggi, mercoledì 12 maggio e l’altro mercoledì prossimo 26 maggio - sempre al mercato contadino di via Filzi, dalle 9 alle 11.30. C.L.