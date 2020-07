Trento, grande trambusto in corso alpini: interviene la polizia

TRENTO. Movimentato episodio ieri sera, 25 luglio, attorno alle 19.30, all'esterno dell'hotel Everest di corso Alpini. Chi si è trovato a passare di lì in quel momento ha assistito a quella che aveva tutta l'aria di essere una maxirissa, con spintoni e inseguimenti, persone in atteggiamento bellicoso che vengono a contatto tra loro e altre che cercano di dividere un gruppo da un altro, come mostrano anche le riprese delle telecamere di sorveglianza dell'hotel.

La realtà però sarebbe diversa. Stando alla nostra ricostruzione, tutto sarebbe iniziato dall'intervento del personale dell'albergo per allontanare un nomade "accasciato" su una sedia e con i piedi scalzi appoggiati su un tavolino. Intervento poco gradito dall'individuo, che ha reagito in maniera scomposta, prendendosela con un dipendente dell'hotel e togliendosi pure la maglietta per mostrare i pettorali.

Una persona che appariva in stato di pesante alterazione. La confusione che ne è seguita sarebbe derivata dal tentativo di alcuni suoi connazionali di riportare l'uomo alla ragione e allontanarlo dalle vicinanze dell'hotel. Tanto che non ci sono state denunce né feriti.

E' stato comunque un brutto spettacolo, che ha causato un certo allarme nel quartiere. Massiccio l'intervento di forze dell'ordine, con agenti di polizia, della locale e carabinieri, per assicurarsi che la situazione tornasse alla normalità.