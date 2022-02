Trento, duemila in piazza contro la guerra. Gli ucraini: “Molti di noi sono ripartiti per difendere la patria”

TRENTO. “Stiamo fermando l'invasione russa, perché chi combatte lo fa con la consapevolezza di dover morire”. Sono parole molto chiare quelle che dicono le donne ucraine che prendono parte alla manifestazione di oggi pomeriggio in piazza Dante, che ha visto la partecipazione di circa duemila persone.

















Tantissimi cittadini trentini e una piccola rappresentanza di ucraini, fra cui persone impegnate in Trentino come badanti e con la famiglia rimasta in patria: grande partecipazione alla manifestazione iniziata alle 17 in piazza Dante

Ma non sono solo donne, ci sono anche uomini, famiglie con bambini: una comunità che negli anni è cresciuta trovando in Trentino una terra accogliente. “Molti di noi sono ripartiti - ci dicono – Sia per ricongiunsi ai famigliari rimasti in Ucraina, ma anche per andare a combattere. Sono stati aboliti i limiti anagrafici per combattere da volontari e lo fanno uomini e donne con una sola missione: difendere la patria col sangue”.























Presenti in piazza anche i rappresentanti istituzionali come il vicepresidente della giunta provinciale, Mario Tonina, il presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder, ed il sindaco di Trento, Franco Ianeselli

La comunità ucraina si è attivata nell’organizzazione dell'accoglienza su due fronti: presso la sede di Via Sant’Antonio 22 in Bolghera e all’ex convento di Via Grazioli dove si svolgono anche le celebrazioni col rito greco ortodosso. “Lavoriamo tutti, ma mettiamo a disposizione le nostre ore libere per creare una rete di supporto sia locale che in Ucraina. Da noi arriveranno donne e bambini perché gli uomini sono rimasti a combattere. Non si cede in Ucraina, ma anche fuori dai confini nazionali”.