TRENTO. Un camion è finito fuori strada stamane, 3 ottobre, in zona Interporto di Trento. Tra le cause la forte pioggia e il vento che stanno colpendo anche il capoluogo.

Il mezzo pesante è finito con le ruote anteriori in un fosso in corrispondenza della Federazione allevatori. Non ci sarebbero feriti. Disagi alla circolazione.