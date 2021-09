Trento, auto esce dalla Galleria di Martignano e va a sbattere contro il muro

TRENTO. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 settembre, poco dopo l’uscita dalla galleria di Martignano, verso la città. Una Mercedes classe A è andata sbattere contro il muro laterale, riportando danni alla parte anteriore.

E’ accaduto attorno alle 13.30: in quel momento il fondo stradale era scivoloso per la fitta pioggia che stava scendendo. Nell’incidente non ci sarebbero stati feriti. (C.L.)