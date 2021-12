Trento, aperto il parcheggio alla Blm Group Arena: 139 posti auto

TRENTO. Aperto al pubblico - dopo sei mesi di lavori ed una spesa di 670.000 euro - il parcheggio di fronte alla Blm Group Arena: 139 i posti auto, di cui 4 per disabili.

Il nuovo parcheggio in via Fersina è stato inaugurato ed aperto ufficialmente al pubblico questa mattina, 22 dicembre.

L’intervento – presentato dal sindaco Franco Ianeselli e dall’assessore ai lavori pubblico Roberto Stanchina – è iniziato nel marzo scorso ed i lavori sono stati consegnati a fine ottobre e dopo la realizzazione delle opere collaterali.

"Servirà il palazzetto ma dovrà essere anche un parcheggio di attestamento servito dal trasporto pubblico”, ha sottolineato il sindaco, “da cui spostarsi in città con l’autobus o con mezzi leggeri come bicicletta o monopattino”.

Il parcheggio è situato in prossimità della rotatoria di via Fersina, di fronte alla stazione di bike sharing adiacente alla Blm Group Arena, con ingresso da via Bartali sul confine nord dell’area. Il parcheggio è composto da un impianto a pettine di 5 corsie di manovra larghe sei metri ed una connessione sul lato sud. Come è stato sottolineato dai tecnici, una superficie destinata a verde di 740 metri quadrati, consiste nelle aiuole lineari tra i parcheggi e nelle aiuole perimetrali sul lato ovest e nord sono stati messi a dimora alberi di alto fusto ed arbusti di varie specie di fiore: da bacca tanto cercati dagli uccelli ed aromatici.

La superficie carrabile è stata delimitata con binderi di porfido trentino; il parcheggio è dotato di un nuovo impianto di illuminazione pubblica a led per il risparmio energetico, un impianto di videosorveglianza, oltre alla predisposizione per un’eventuale successiva installazione di due stazioni di carica per auto elettriche. L’intervento è stato seguito sia in fase di progettazione che di esecuzione dal Servizio opere di urbanizzazione primaria del Comune per un importo complessivo di 670 mila euro. I lavori sono stati affidati all’impresa Alco snc; la sicurezza all’ingegnere esterno Renzo Marchiori. C.L.