Trento, anche Babbo Natale ha il suo motoraduno

TRENTO. Ci si potrà iscrivere fino al 10 dicembre alla quarta edizione di “Ferri Freddi” l'originale motoraduno con relativa sfilata dei Babbo Natale.

L'appuntamento è per il 19 dicembre e quanto raccolto sarà devoluto alla Fondazione Hospice Trentino a sostegno delle cure palliative pediatriche.

"Se sei uno vero non puoi mancare” uno slogan abbastanza chiaro. «Direi proprio di si», commenta Renzo Ciurletti, ideatore ed organizzatore del motoraduno con la sua associazione Tra il Dire ed il Fare, «l’unico scopo è quello far beneficenza ed ogni anno, tranne l’edizione 2020 che è stata annullata a causa Covid, abbiano cambiato il beneficiario».

Le novità dell'edizione 2021? «Abbiamo allargato la partecipazione ai quad anche se non sono delle vere e proprie moto. Poi c’è il percorso con partenza ed arrivo nella Piazza di Piedicastello. Il pranzo che andremo a distribuire a tutti partecipanti non sarà sotto il tendone, ma in versione Street Food».

Nuova anche la band musicale che per quest'anno saranno i The Snipers. Ai partecipanti oltre a quella di quest'anno, sarà consegnata anche la patch della scorsa edizione che purtroppo non ha avuto luogo.

Per le iscrizioni ci si può rivolgere a Trento alla concessionaria Harley Davidson, al bar Al Casello, all’Agenzia dell’Italiana Assicurazioni in Clarina ed al Moto Riders. A Rovereto al Tattoo Studio 26 e all’ Officina Trinco. A Pergine a Speedy Motor, Motor Shop, Gulliver Pub ed a Levico da Paolo Barber. Oppure telefonicamente contattando il numero 333-1681333.

Sono previsti dei premi per i costumi natalizi più originali.