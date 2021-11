Trento, al cimitero va in scena il parcheggio selvaggio

TRENTO. La ricerca di un parcheggio a Trento è sempre motivo di stress, soprattutto quando si è di fretta o quando c’è la necessità di fermare l’auto vicino al luogo dove si deve andare.

Sono numerosi i luoghi del parcheggio “selvaggio”: fuori da scuola quando si va a prendere un figlio, fuori dall’ospedale quando si deve accompagnare un parente ad una visita, nelle zone adiacenti al centro quando si deve fare qualche commissione.

Tra questi luoghi frequentati ce n’è uno dove il problema parcheggi da sempre è molto sentito: il cimitero di Trento.

I parcheggi davanti e sul retro del camposanto sono pochi, solitamente la soluzione più semplice è quella di lasciare l’auto dalle parti del Muse, o in uno dei pochi stalli bianchi oppure nel parcheggio interrato, dove però c’è da pagare.

LA NOSTRA MAPPA INTERATTIVA

Poiché spesso al cimitero ci vanno persone anziane, ecco che la prima zona nella lunga zona pedonale che porta all’ingresso viene usata per far scendere o far salire i visitatori. Ma c’è anche chi lascia direttamente l’auto in palese divieto, come segnala Alessandro.

Ecco la segnalazione di Alessandro arrivata via mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it: «Ai lati del viale che conduce al cimitero (nel tratto tra la ex casa dei frati e l'ingresso del cimitero provenendo da Via Madruzzo), recentemente sistemato con posa di nuove e pregevoli lastre in pietra, vengono spessissimo parcheggiate auto sotto i maestosi alberi.

Oltre a costituire una violazione si tratta di un'immagine davvero poco rispettosa del luogo sacro e non certo un bel biglietto da visita per i turisti che dal quartiere Le Albere si avviano verso il centro. E per i cittadini che rispettano le regole pagando negli appositi stalli.

Si potrebbe ovviare al problema mediante posa di alcune fioriere che scoraggerebbero in tal senso i parcheggi impropri... posto che le segnalazioni più volte effettuate non possono trovare oggettivamente riscontro in una continua presenza di vigili urbani.

Allego foto della zona sperando che con il vostro contributo si possa addivenire ad una soluzione al problema!», conclude Alessandro.

Avete una segnalazione? Mandate una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it oppure mandateci un messaggio in direct sulla nostra pagina Facebook.