Trento, al “Campo Covi-Postal” inauguarata la pista di atletica outdoor

TRENTO. E’ stata inaugurata questa mattina alla presenza del Presidente della Fidal Stefano Mei, del Coni Giovanni Malagò, dell’assessore provinciale Failoni, del sindaco Ianeselli, dell’assessore comunale Panetta, nonché del Coni provinciale, di Asis che la gestisce e di una scolaresca, la nuova pista outdoor del campo di atletica leggera “Covi e Postal”.

La pista è stata realizzata nei colori del Comune di Trento, il giallo ed il blu. La pista necessitava un rifacimento per ottenere l’omologazione da parte della Federazione italiana di atletica leggera e si è quindi optato per la soluzione del “retopping” ossia al manto colato in opera. Per fare ciò è stato mantenuto il fondo in asfalto, è stato levigato ed accuratamente pulito il manto sportivo esistente “Sportfex Super X”, si è proceduto all’incollaggio di un materassino prefabbricato ed infine alla successiva resinatura e semina di granulo Epdm che garantisce la possibilità di operare eventuali rattoppi causati magari da imperizia degli atleti (scarpe sporche o usurate) o da casualità (giavellotto o martello fuori traiettoria).

I lavori del “retopping” sono terminati ad inizio novembre del 2020; successivamente, considerato che era ancora in corso il cantiere dell’impianto indoor, per poter utilizzare la pista outdoor in sicurezza da parte degli atleti e procedere all’omologazione Fidal della stessa si è provveduto ad installare una protezione tra la pista outdoor ed il cantiere dell’impianto indoor.

L’iter dell’omologazione si è concluso, positivamente il 1° giugno scorso, con l’ottenimento del Certificato di omologazione dell’impianto outdoor da parte dell’Ufficio Impianti Sportivi della Federazione Italiana di Atletica Leggera Fidal Tale omologazione è valida per 14 anni.

Il campo atletica leggera “C. Covi e E. Postal” a Trento è una struttura sportiva dedicata all’atletica leggera e gestita dall’Asis L’impianto outdoor conta su una superficie pavimentata totale di 6.650 metri quadrati così distribuita: anello da 400 m. per le gare di corsa; corsia interna 3.000 siepi; pedana doppia per salto in lungo/triplo; pedana singola per salto con l’asta; lunetta doppia per salto in lato (una per gare, l’altra per riscaldamento); pedana per lancio del giavellotto; pedana per lancio del martello; pedana per getto del peso; spazi esterni pavimentati per riscaldamento. C.L.