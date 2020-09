Trento, aggredisce e minaccia la compagna: arrestato

TRENTO. Arrestato dai carabinieri e processato per direttissima un giovane tunisino di 27 anni accusato di aver aggredito e minacciato con un coltello la sua compagna mentre era a casa di alcuni parenti nel centro storico di Trento.

Raggiunto dai carabinieri, secondo una prima ricostruzione il giovane si è scagliato contro di loro ma è stato bloccato e tratto in arresto per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e deferito per le lesioni personali arrecate alla donna, che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara, oltre che per violazione di domicilio, danneggiamento e minaccia aggravata con uso di coltello.