Travolto da un camion in via Degasperi, gravissimo un ciclista di 65 anni

TRENTO. E’ ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale S.Chiara il ciclista di 65 anni che questa mattina (3 dicembre) è stato investito da un camion in via Degasperi a Trento.

L’incidente è avvenuto attorno alle 10.30. Da una prima ricostruzione l’uomo stava pedalando sulla ciclabile quando il mezzo pesante che svoltava verso il Superstore coop, lo ha travolto.

Investito in bici in via Degasperi, grave un ciclista 65enne Incidente stradale a Trento Sud, questa mattina: in via Degasperi, di fronte a palazzo Stella, un camion ha investito un ciclista di 65 anni, ricoverato al S.Chiara in gravi condizioni

Sul posto i soccorritori di Trentino Emergenza che hanno prestato le prime cure al 65enne, poi trasportato in ambulanza in ospedale.