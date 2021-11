Tra Povo e Villazzano una strada  (quasi) sempre intasata di auto

TRENTO. Chi abita sulla collina di Trento nella maggior parte dei casi ha fatto una scelta ben precisa: sfuggire al caos del centro città e puntare sulla vivibilità di una zona dove gli spazi sono ampi e il verde è il colore dominante.

Ma cosa succede se anche la collina diventa come il centro città per quanto riguarda il traffico?

La segnalazione arriva via mail a “Dillo al Trentino” da Michele da Villazzano, che sottolinea come nelle ore “calde” della giornata tra Povo e Villazzano la viabilità è alla stregua di via Brennero o di piazza Venezia, o quasi.

Scrive Michele: «La strada di comunicazione tra Povo e Villazzano è intasata da traffico di veicoli di passaggio che attraversano i due abitati congestionando per muoversi nella direttrice nord sud non trovando altre alternative.

È necessario realizzare i progetti di Nordus e Ring per una mobilità più sostenibile oltreché prevedere una nuova circonvallazione che allontani il traffico in transito dagli abitati della collina est», conclude Michele.

