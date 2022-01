«Ti conosco mascherina. Ritratti e incontri al tempo del Covid», la mostra a Trento

TRENTO. Inaugurata sabato nella sala Thun di Torre Mirana in via Belenzani 3 è visitabile fino al 5 febbraio la mostra “Ti conosco mascherina”. Si tratta di un progetto promosso dalla Commissione Cultura della Circoscrizione di Gardolo che, nel corso dell’estate 2021, ha mobilitato in rete l’associazionismo del sobborgo attraverso una serie di eventi destinati, oltre che a proporre occasioni di svago e di incontro per la comunità, a produrre una raccolta di ritratti fotografici specchiati, con e senza mascherina, a cura dei soci del Centro Cultura Fotografica@Trento.

Ogni evento, per i partecipanti e per il pubblico, è stato l’occasione per una lieve e divertita riflessione sul presidio sanitario che è entrato a far parte della nostra quotidianità, modificando fisionomie, sguardi, socialità e abitudini. Più di centocinquanta persone hanno voluto lasciare il proprio segno e la galleria di ritratti in mostra è il gustoso frutto di questa genuina e sorridente disponibilità.

La mostra è aperta al pubblico fino a sabato 5 febbraio, nelle giornate di martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 15.30 alle 18.30. C.L.