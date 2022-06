Studente dell’Università di Trento muore dopo la caduta con i pattini sulla ciclabile

TRENTO. Non ce l’ha fatta, Samuele Conti: il 22enne originario di Casotti, piccola frazione di Povegliano Veronese, studente universitario a Trento, è deceduto all’ospedale Santa Chiara dove era stato ricoverato d’urgenza mercoledì sera, dopo essere finito a terra mentre percorreva con i pattini, i roller, la ciclabile lungo l’Adige. Un impatto tremendo: il giovane ha picchiato la testa sull’asfalto. Subito soccorso, è stato portato al Santa Chiara e ricoverato in rianimazione dove è deceduto nella mattina di giovedì.

La notizia ha gettato nello sconforto la comunità veronese: la sindaca Roberta Tedeschi si è messa in contatto con il collega di Trento Franco Ianeselli, che ha voluto così commentare la drammatica notizia: «La morte di Samuele Conti, studente ventiduenne della nostra Università, è una tragedia che ci riempie di tristezza. Samuele era giovane, impegnato e tanto brillante da essere ammesso al Clesio, il collegio d'eccellenza del nostro Ateneo. Samuele amava Trento e sarebbe diventato un bravissimo ingegnere. Insieme all'Università troveremo il modo di ricordarlo perché rimanga traccia del suo passaggio a Trento, perché la sua breve vita sia per ognuno un incoraggiamento a spendere nel migliore dei modi il tempo che ci è concesso di vivere. Riposa in pace Samuele».

Sull’incidente è in corso un’indagine delle forze dell’ordine per appurare la dinamica e le cause.

Il giovane, secondo quanto riporta L’Arena, era senza documenti quando è caduto sulla ciclabile; il padre ha provato a contattarlo sul cellulare, come era solito fare, proprio nei momenti in cui i medici stavano cercando di salvargli la vita.

Anche la sindaca di Povegliano Roberta Tedeschi ha espresso parole di cordoglio: "Povegliano da ieri piange la scomparsa di Samuele Conti. Con profonda tristezza ci uniamo al cordoglio dei suoi cari per la perdita di un giovane straordinario, appassionato e brillante, da sempre impegnato nelle attività culturali e sociali del nostro paese. A nome di tutta la comunità esprimiamo la nostra vicinanza e le condoglianze alla famiglia Conti e al Gruppo Giovani Povegliano, di cui Samuele era parte integrante. É intenzione dell'Amministrazione comunale indire una giornata di lutto cittadino non appena sarà noto il giorno delle esequie. Le manifestazioni previste per la prossima settimana verranno sospese in segno di rispetto. Ricordiamo Samuele sorridente in questa immagine (qui pubblicata) mentre, come volontario, accompagnava i visitatori a Villa Balladoro durante le giornate del FAI".