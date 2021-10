«Stazione di Trento, una vista vergognosa. Per favore, ripulitela»

TRENTO. Dimmi che stazione hai, e ti dirò che città sei.

Parafrasando il celebre detto, possiamo affermare che la stazione dei treni è una delle porte d’ingresso di una città per i turisti: se è ben tenuta, aiuterà ad offrire un’immagine positiva del soggiorno in quel determinato luogo; se all’occhio c’è qualcosa che non funziona, allora anche il soggiorno turistico rischia di essere almeno in parte compromesso.

Come è messa la stazione di Trento, mantenendo questo paragone?

Fiorella, nella sua segnalazione via mail a “Dillo al Trentino”, non usa mezzi termini: «Una vista vergognosa».

Scrive Fiorella: «Buongiorno, i binari della stazione di Trento raccolgono ogni tipo di spazzatura, in attesa di partire la vista è vergognosa. Chi deve pulire?», si domanda nell’inviare la segnalazione.

