«Romagnano come Roma: cumuli di rifiuti senza fine»

TRENTO. Le immagini dei bidoni dei rifiuti stracolmi e dei sacchetti lasciati fuori fanno venire in mente soprattutto certe zone di Roma, e quella che più volte è stata battezzata come una vera e propria emergenza con tanto di richiesta di intervento da parte dell’esercito.

L’immagine che vedete qui sopra non è stata fatta da qualche trentino in trasferta nella Capitale o in qualche altra zona limitrofa.

La foto è stata scattata da un nostro lettore a Trento, più precisamente a Romagnano. Luciano l’ha inviata via mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it con la speranza di un rapido intervento da parte di Dolomiti Ambiente o dallo stesso Comune di Trento.

Scrive Luciano: «Indovinate dove sono state fatte queste fotografie? In qualche città nota per l’endemico problema, mai risolto, della raccolta differenziata? No! L’immondizia a cielo aperto si trova nel comune di Trento: ma non doveva essere la città più green d’Italia?

Precisamente ci troviamo nel vicino sobborgo di Romagnano adiacente al complesso “Itea” dove, percorrendo via delle Prede, si può ammirare, ormai da parecchio tempo, fra l’indifferenza di chi dovrebbe controllare, questo edificante spettacolo...

Spero nel doveroso interessamento da parte dell’ente preposto per mettere fine a questa situazione», conclude Luciano.

