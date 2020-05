Ravina piange Liliana, barista e volontaria dal grande cuore

TRENTO. Lutto a Riavina per la scomparsa di Liliana Sorzato, 47 anni, che da 13 gestiva il Café Bar Agorà. Era stata dietro al bancone fino allo scorso dicembre, quando il male le ha impedito di continuare a lavorare.

Moglie di Giancarlo Lazzeri, mamma di Cheyenne e nonna di Liam, era nativa di Sandrigo (Vicenza). Persona simpatica e dinamica, era assidua anche nel volontariato, dalla Pro Loco a Tandem, fino alle manifestazioni alpine e dei vigili del fuoco volontari.

«Lilli, chi ha avuto il privilegio di conoscerti sa quanto era grande il tuo cuore - scrive su Facebook la presidente della Circoscrizione Mariacamilla Giuliani - bastano poche parole per descriverti: buona, generosa, altruista ma anche energica e determinata. Non ti sei mai tirata indietro e ti sei donata senza chiedere niente in cambio, hai fatto tanto per la nostra comunità. La tua vita è stata breve e complicata, ma hai continuato a viverla con gioia senza smettere mai di lottare». Ed ancora: «Tutti sapevano di poter contare su di te in ogni momento, perché tu c’eri. Ora è impossibile credere che non ci sei più…voglio pensarti nella stanza accanto, proprio dietro l'angolo, voglio continuare a parlarti ancora, nello stesso modo, continuare a ridere di quello che ci faceva ridere, fare quelle piccole cose che ci piaceva fare insieme, nell'attesa di incontrarci di nuovo! Voglio augurarti buon viaggio Lilli. Grazie per tutto quello che hai fatto e per la persona che sei stata. Ci mancherai tanto ma sarai sempre nei nostri cuori». Il funerale domani, martedì 12, alle 16, al cimitero di Trento.