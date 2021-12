Quelle tessere sanitarie dimenticate in edicola a Ravina

TRENTO. All’edicola tabacchi di Ravina si sta completando la periodica collezione di tessere sanitarie dimenticate nel distributore automatico in funzione 24 ore su 24. A tutt’oggi sono dieci, ma se le analoghe situazioni precedenti venivano risolte con la consegna agli uffici comunali di zona, adesso non è più possibile.

Dall’edicola fanno sapere che gli impiegati comunali non le ritirano più: “Ci hanno detto che ci facevano un favore a tenerle presso gli uffici di zona, ma dal momento che le consegne erano frequenti non hanno più intenzione di farlo. Pertanto dovremmo portarle in Comune a Trento”. Per chi lavora dalle 6 della mattina fino a sera non è un disguido da poco e quindi per il momento, le tessere sanitarie diventate documenti di identità a tutti gli effetti, resteranno in edicola a disposizione dei legittimi proprietari. Proprietari che sono quasi tutti stranieri ed è questa la difficoltà per la riconsegna, mentre per chi è del paese tutto risulta più facile.

Le tessere sono obbligatorie per l’acquisto più diffuso, quello delle sigarette, solo che dopo aver ritirato il pacchetto, molti si dimenticano di riprendersi la tessera. La famiglia Giuliani che gestisce l’edicola tabacchi di Via Margone 22 spera che rendere pubblica la “collezione" di tessere possa essere cosa utile per la restituzione. D.P.