Quella frazione al buio da un mese: «E nessuno ci dice nulla»

CIMONE. Quella che vedete qui sopra non è una foto sbagliata, una di quelle vecchie immagini che uscivano nere quando si stampavano tutte le foto di un rullino di una macchina fotografica non digitale.

No, quella foto è “quasi” nera e non è nemmeno un ritocco di qualche fotoamatore che voleva far risaltare le tenebre.

Quella foto nera non è altro che l’amara situazione in cui si trovano gli abitanti della frazione Costa di Cimone, il piccolo Comune che da Aldeno sale verso il lago di Cei.

La segnalazione è arrivata da Matteo con un messaggio in direct alla nostra pagina Facebook e mette in evidenza un problema di sicurezza molto sentito dagli abitanti di Costa, soprattutto adesso che l’autunno avanza e il buio arriva piuttosto presto, a metà pomeriggio.

Scrive Matteo: «È più di un mese che metà luci dell'illuminazione pubblica non funzionano... il problema è stato segnalato in Comune ma nessuno è ancora intervenuto e soprattutto non ci è stato fatto sapere ancora nulla», scrive sconsolato.

