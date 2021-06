Pulizie comuni e giochi: così i Casoni di via Veneto “fanno comunità”

TRENTO. "Io qui ci abito da una vita. Quando ero piccola ci si conosceva tutti, il cortile era il nostro mondo. C'erano bambini, tanti, e molte meno macchine di oggi", racconta con un sorriso Adriana, una delle "anime" dei Casoni di via Veneto, sotto il filo dei palloncini colorati e davanti al tavolo dove i ragazzi di Progetto92 realizzano personaggi di carta per i bambini.

Oggi (5 giugno) in via Veneto è stato il terzo (e ultimo) sabato di "Wivo i Casoni", tre giornate per stare insieme, pulire gli spazi comuni, giocare, conoscersi meglio. Dare corpo a quello spirito di comunità che nei grandi condomini rischia di perdersi.

Ma non qui. I casoni sono stati costruiti sotto il Fascismo. C'erano 70 anni fa, Olga mostra la foto nell'ingresso di casa che li mostra negli anni '50: "Qui si lavavano i panni, sopra dove si stendevano oggi ci sono appartamenti".

Questo quartiere è cresciuto, oggi ci vivono 500 persone. Tanti anziani, ma anche molte famiglie con bambini, molte sono di origine straniera. Ci sono alloggi Itea.

Come nei grandi condomini popolari, i problemi non mancano. Di convivenza tra tanti, e tra diversi. Ci sono stati episodi di vandalismo. Oggi uno dei problemi maggiori è quello della raccolta dei rifiuti, che non tutti fanno rispettando le regole della differenziata.

Nel 2017 è nato un Comitato di cittadini, per protestare per quello che non andava. E rivendicare attenzione.

"In questi anni - racconta Serena, una giovane lavoratrice del Servizio welfare e coesione sociale del Comune - abbiamo lavorato per trasformare lo spirito di questo comitato, dalla critica alla proposta. Prendersi cura insieme degli spazi comuni, del verde, delle pulizie di comunità, organizzare laboratori di riuso e per i bambini, è il primo passo per conoscersi, per creare relazioni positivi, per educare alle regole".













































In cortile oggi si sono ritrovati in tanti, Loretta e le sue amiche a realizzare fiori e portatovaglioli. I ragazzi a giocare. Hanno portato da bere, Amina è scesa da casa a offrire tè marocchino nei bicchieri di vetro colorati". C'erano anche il sindaco Franco Ianeselli e l'assessora alle politiche sociali Chiara Maule.

Lucia, altro volto dei casoni, fa da Cicerone, in questa mattina di sole e di chiacchiere che fa sentire la pandemia finalmente un po' alle spalle.

"Il nostro sogno è ridare a questo posto un valore di comunità. Il Gruppo Welfare ci ha aiutati tanto, ci sentiamo ascoltati", dice Adriana.

E allora citiamoli tutti per una volta quelli che a questo progetto di comunità lavorano, non solo il sabato: Servizio welfare e coesione sociale del Comune di Trento, Centro di salute mentale, Circoscrizione S.Giuseppe-S.Chiara, Itea, Associazione Appm, Cooperativa Progetto 92, Anffas, Atas, Centro Astalli, Cooperativa Kaleidoscopio.