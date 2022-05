Prima prendono i soldi poi tornano per mangiare: furto con scasso a Trento

TRENTO. Furto con scasso alle 4 di questa notte, 11 maggio a Trento.

Nel mirino dei ladri la pizzeria-kebab “Mamma mia” di via Brigata Aqui a Trento.

I ladri hanno sfondato la porta d’ingresso del locale e hanno cercato soldi da porte via provocando anche danni agli arredi

Quindi sono usciti per fare ritorno poco dopo e fermarsi pure a mangiare.

La scoperta del furto (e dei danni) è stata fatta questa mattina dal titolare.