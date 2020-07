Pirati della strada, ecco come i vigili di Trento li scoprono anche quando sono in fuga

TRENTO. Con la progressiva riapertura della circolazione delle persone è ripresa anche l’attività di rilevamento incidenti da parte del Corpo di Polizia Locale Trento - Monte Bondone.

Nel confronto con l’anno 2019 è esattamente in equilibrio il numero degli incidenti rilevati nei mesi di gennaio e febbraio (116), mentre risulta evidente un netto calo nei mesi di marzo e aprile 2020 per le restrizioni alla circolazione di veicoli e persone dovute alla pandemia in corso; sono stati infatti 20 gli incidenti rilevati nell’ultimo mese di marzo e solo 11 quelli nel mese di aprile, contro i 65 di marzo 2019 e i 52 di aprile 2019.

A partire da maggio 2020, con l’allentamento delle misure restrittive, i numeri sono nuovamente aumentati (43 incidenti a maggio e 58 a giugno), pur rimanendo comunque nettamente al di sotto dei valori fatti registrare l’anno scorso (74 incidenti in entrambi i mesi).

Nei primi sei mesi il totale è di 248 incidenti rilevati nel 2020 contro i 381 del 2019.

Un fenomeno che si è riproposto puntualmente negli ultimi due mesi è quello dell’allontanamento dal luogo dell’incidente di uno dei coinvolti, senza fornire i propri dati identificativi alla controparte o attendere l’arrivo di una forza di polizia.

I vigili ricordano che il Codice della Strada impone l’obbligo a tutti i conducenti di veicoli coinvolti in incidente stradale di fornire alla controparte i dati identificativi ed assicurativi, oltre a quello di prestare soccorso a eventuali persone rimaste ferite. Le sanzioni previste sono sia di natura amministrativa che penale.

Di seguito alcuni fatti accaduti negli ultimi due mesi, che dimostrano come l'attività investigativa, grazie anche alle telecamere, permetta di risolvere numerose situazioni di omissioni di soccorso o di danni causati a vetture parcheggiate da automobilisti che poi si allontanano.

- Nella zona nord della città un automobilista, dopo aver urtato un motociclista mancandogli la precedenza ed averne provocato la caduta, si era rapidamente allontanato senza fermarsi sul posto; il motociclista aveva riportato lievi lesioni fisiche tali da rendere necessario il trasporto in ospedale. Grazie alle testimonianze raccolte sul posto, all’immediato esame delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza comunali e all’attività investigativa posta in essere dagli agenti, il responsabile veniva individuato e rintracciato poche ore più tardi presso la propria abitazione, dove era presente anche il veicolo coinvolto nel sinistro. Nei suoi confronti è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per la fuga e l’omissione di soccorso.

- In un’altra occasione, nella zona sud della città, un motociclista aveva richiesto l’intervento di una pattuglia in quanto, a suo dire, un automobilista ne aveva causato la caduta omettendogli la precedenza pur senza urtarlo. Secondo quanto riferito dal motociclista, il conducente coinvolto si sarebbe allontanato dopo un breve colloquio, senza fornire i propri dati. In questo caso, ancorchè in assenza di testimoni o di riprese video dell’area del sinistro, l’attività di ricerca ha potuto essere messa in campo partendo da alcuni elementi forniti dal motociclista (3 caratteri alfanumerici della targa). Gli agenti grazie ad una lunga e meticolosa attività di consultazione di archivi informatici e incrocio dei relativi dati sono riusciti ad individuare con certezza il veicolo ed il conducente coinvolti. I relativi dati sono stati messi a disposizione delle parti a fini risarcitori.

- Sempre in zona sud della città, durante le ore notturne, un’autovettura, svoltando ad un’intersezione aveva urtato un motoveicolo lasciato regolarmente in sosta, facendolo cadere a terra e danneggiandolo. Il proprietario si è rivolto alla Polizia Locale chiedendo di rintracciare il responsabile, senza però fornire alcun elemento per utile al rintraccio. Gli agenti sono comunque riusciti a individuare il responsabile, visionando le immagini delle telecamere comunali e, soprattutto, con una lunga attività di ricerca presso rivenditori di veicoli e pezzi di ricambio. Anche in questo caso i dati sono stati messi a disposizione della parte a fini risarcitori.