Pedoni in ciclabile? La Provincia chiarisce (e “smentisce” il Comune di Trento): «Devono stare a sinistra»

TRENTO. Il dibattito sulle piste ciclopedonali in Trentino sta appassionando i nostri lettori, che hanno inviato numerose segnalazioni a “Dillo al Trentino” per mettere in evidenza punti pericolosi, comportamenti da censurare, problematiche da risolvere.

In particolare, il quesito su dove i pedoni debbano camminare in caso di piste ciclopedonali promiscue ha suscitato numerosi commenti, per cercare di chiarire una situazione non così scontata.

Un lettore ha infatti tirato in ballo un vademecum del Comune di Trento che dovrebbe dare delle indicazioni precise e certe sulle norme di comportamento.

Scriveva Fabio: «Faccio presente che a questo link il Comune di Trento ha realizzato un vademecum dedicato all’argomento e chiamato “Guida all'uso corretto dei percorsi ciclabili”. In esso si dice, come potete controllare, che nel caso delle ciclopedonali, le più critiche per diffusione e promiscuità fra pedoni e ciclisti, che vi è un verso prescritto (il destro) per i ciclisti, ma non per i pedoni, che sono tenuti a mantenere un comportamento consapevole della presenza dei "velocipedi" ed evitare spostamenti improvvisi».

Insomma, il Comune di Trento, nel suo vademecum, chiede ai pedoni di «mantenere un comportamento consapevole» ma senza indicare un senso di marcia da seguire. Come a dire: state attenti alle bici, punto.

Ma le cose stanno davvero così? Nel dibattito ora interviene la Provincia che ha realizzato un video che ha l’intento di chiarire le norme di comportamento che ciclisti e pedoni devono seguire nelle piste ciclopedonali promiscue, cioè quelle dove possono transitare sia biciclette che persone a piedi senza che ci siano delle delimitazioni particolari nella carreggiata.

Come si può vedere, la Provincia parla chiaramente di «pedoni a sinistra», cioè nel senso opposto rispetto alle biciclette, così come previsto dal Codice della strada.

Insomma, nessun “comportamento consapevole” ma una indicazione di senso di marcia ben preciso.

«A piedi o in bicicletta sulle ciclovie del Trentino, due modi di muoversi nel rispetto dell’ambiente, all'insegna del benessere e della socialità. Perché l’esperienza in ciclabile sia positiva per tutti, pedoni e ciclisti sono invitati a seguire poche e semplici regole», precisano dall’ufficio stampa della Provincia, che segnala anche il portale dedicato (https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Trentino-Pedala) per chi ama le due ruote.

