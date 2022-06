Parte il Festival dell’economia, il 3 giugno c’è Mahmood al Sociale

TRENTO. Mancano poche ore al via della 17ma edizione del Festival dell’economia di Trento, da domani (2 giugno) a domenica 5, organizzata quest’anno da Il Sole 24 Ore che ha preso il posto dell'editore Laterza con Tito Boeri (che firmano il Festival “concorrente” di Torino, dal 3 giugno).

Si torna finalmente ad una partecipazione in presenza (occorre però indossare le mascherine FFP2 nelle sale chiuse). L’ingresso agli eventi è gratuito, fino ad esaurimento posti. Da domani la città si vestirà ancora più di arancione e l’auspicio è di tornare a vedere le file ordinate di spettatori che hanno scelto di partecipare ad uno o più degli oltre 200 appuntamenti in programma.

Non è prevista alcuna prenotazione. Ma ci sono alcune informazioni da tenere ben presente soprattutto per gli eventi in programma al Teatro Sociale e all’Auditorium Santa Chiara: in questi casi è richiesto un biglietto che potrà essere ritirato presentandosi all’ingresso di queste strutture in linea di massima due ore prima che l’evento prescelto inizi.

Unica eccezione sarà l'appuntamento con Mahmood in programma venerdì 3 giugno ( “La creatività abbatte ogni barriera”, Teatro sociale, ore 21). Solo in questo caso i ticket d’ingresso potranno essere ritirati a partire dalle ore 18 del 3 giugno presso l’Ufficio Informazioni dell’Azienda per il Turismo di Trento in Piazza Dante 24. L'ingresso al Teatro Sociale sarà consentito a partire dalle 20 e fino ad esaurimento dei biglietti.