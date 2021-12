Parcheggio o luna park? In piazzale Sanseverino a Trento va in scena l’annuale dilemma

TRENTO. La “fame” di parcheggi a Trento è sempre alta, soprattutto nel periodo di fine anno in cui alle normali commissioni in centro città si aggiungono anche i Mercatini e gli acquisti natalizi nei negozi.

Insomma, trovare un parcheggio nelle aree vicine al centro storico diventa un’impresa, spesso bisogna avere pazienza e avere l’occhio lungo per individuare lo spazio giusto.

Uno dei parcheggi più ambiti ed utilizzati è sicuramente quello di piazzale Sanseverino, facile da raggiungere per gli automobilisti e molto vicino al centro, dato che percorrendo via Verdi si arriva proprio davanti al Duomo.

Ora però il parcheggio di piazzale Sanseverino, come accade tutti gli anni, è stato di fatto “cancellato” con pochissimi stalli a disposizione. Il motivo? Il ritorno del luna park.

È Michele, attraverso una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it, a chiedersi se nel 2021 sia ancora giusto che il luna park sia in un’area strategica adibita a parcheggio anziché in altre zone magari anche più belle da vedere senza togliere posti auto.

Scrive Michele: «Buongiorno, volevo chiedere al Comune di Trento, attraverso la rubrica “Dillo al Trentino” (complimenti per questo servizio di Cittadinanza Attiva che avete aperto!), per quale motivo nel 2021 si ostina ancora ad allestire l'anacronistico Luna Park in piazza Sanseverino togliendo così importanti posti a chi volesse recarsi in centro.

So già che dal Comune risponderanno che è stato attivato un piazzale da oltre 400 posti auto a Piedicastello, e che in via Canestrini e Monte Baldo ci sono due parcheggi altrettanto importanti, ma quello in via Sanseverino è il più vicino al centro e permette velocemente a chi deve fare acquisti, e non lamentatevi poi che i centri storici stanno morendo e tutti vanno ai centri commerciali in periferia, di andare e tornare da piazza Duono e dintorni.

E aggiungo che il Luna Park, ogni anno sempre più ridotto e triste nel suo insieme, andava alla grande negli anni passati quando non vi era nulla per divertirsi a basso costo e sono certo che nella stagione invernale i giostrai facciano davvero magri affari rispetto alle piazze estive. Possibile trovare uno spazio alternativo della giusta dimensione dei partecipanti odierni o lasciar perdere definitivamente per la gioia di chi deve parcheggiare?», conclude Michele.

