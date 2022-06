Oltre cento manifestanti cercano di raggiungere il Sociale, blocco della polizia. Tensione davanti al Comune

TRENTO. Oltre cento manifestanti di tutte le età stanno protestando a poche decine di metri dal Teatro Sociale di Trento, dove è in corso l'incontro con il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nell'ambito della 17/a edizione del Festival dell'economia.



















































No green pass e No tav cercano di raggiungere il Sociale. Blocco della polizia: momenti di tensione Corteo con No green pass (nella consueta manifestazione del sabato), No tav, Cub, Sbm e Un mondo variopinto. La manifestazione era gestita dai sindacati di base e aveva come obiettivo raggiungere il teatro sociale dove arrivava il ministro Giovannini. Spintoni davanti al Comune, poi il corteo si è sciolto (foto di Daniele Peretti)

La manifestazione è organizzata dal Sindacato di base multicategoriale e Confederazione unitaria di base. Sono presenti anche No green pass, attivisti dei centri sociali e dei comitati No Tav con slogan, bandiere e manifesti contro la guerra e per chiedere al Governo l'aumento dei salari, più diritti per i lavoratori e giustizia sociale.

I manifestanti hanno cercato di raggiungere il teatro, ma sono stati bloccati in una via laterale da un cordone di polizia in assetto antisommossa.

Momenti di tensione con spintoni davanti al Comune, dove i manifestanti hanno scandito slogan contro il sindaco Ianeselli. Poi la situazione si è reasserenata e il corteo si è sciolto. D.P.