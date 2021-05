Ogni sabato a Trento la pedalata di “protesta” per chiedere al Comune ciclabili sicure

TRENTO. Da fine febbraio il gruppo di “ciclo-attivisti” guidato dal professor Vittorio Napoli si ritrova ogni sabato per snodarsi in un percorso ad anello che va da piazza Fiera, attraversa i Tre portoni, fa il giro dell’isolato, sbuca in via Travai e si ricollega a piazza Fiera. L’obiettivo di questi ciclo-amatori è quello di accendere l’attenzione della cittadinanza e dell’amministrazione comunale sugli ostacoli che impediscono una mobilità agevole sulle due ruote in alcuni snodi cruciali del centro storico. In undici occasioni hanno finora svolto questa “sgambata” di ventinove minuti precisi, coinvolgendo quanti si trovano a percorrere quel tratto. Fondamentale per non interrompere ogni volta il percorso è il posizionamento di un piccolo scivolo in legno in grado di scavalcare l’alto gradino del marciapiede che sta proprio davanti ai Tre portoni e che rappresenta uno dei principali ostacoli. «Chiediamo all’amministrazione di collocare un piccolo scivolo che permetta di superare questa barriera - ha spiegato il professor Napoli -. A questa richiesta ripetuta negli anni sono sempre state date risposte vaghe e altrettanto vaghi dinieghi. Probabilmente si vuole dissuadere i ciclisti dall’immettersi nel traffico di via Santa Croce in velocità, ma così non si fa altro che esporre pedoni e ciclisti al rischio di cadute o collisioni, interrompendo un percorso ideale che congiunge il centro con le ciclabili che arrivano al fiume Adige».

Un altro cruccio dei ciclisti è l’immissione, con tanto di “stop” segnalato sul selciato, che da via XXIV maggio immette in via Travai in prossimità di un passaggio pedonale, e che rimette il transito dei ciclisti al “buon cuore” degli automobilisti. «Più avanti, - continua Napoli - c’è il problema di via Travai, che potrebbe ospitare una pista ciclabile apposita, visto anche il transito degli autobus spesso a pochi centimetri dai ciclisti. Sono tanti i ciclisti che percorrono via Travai in contromano, non trovando un percorso adeguato». Lo stesso vale per via Santa Croce, dove gli autobus procedono a velocità considerevole: «Non tutti gli autisti degli autobus tengono le distanze, anzi spesso fanno “il filo” ai ciclisti», lamenta Napoli. A ciò si può aggiungere la strettoia che tra l’anagrafe del Comune e il Torrione madruzziano costringe i ciclisti a sfiorare pericolosamente gli avventori seduti all’esterno del bar omonimo. E la situazione mette a dura prova la “tenuta nervosa” dei ciclisti e dei pedoni, costretti ad una vicinanza spiacevole.

Ma per il professor Napoli e tanti cittadini, la bicicletta è una necessità irrinunciabile per svolgere le proprie attività quotidiane: «Io non ho un’automobile - racconta Napoli -. Per spostarmi uso solo la bicicletta e i mezzi pubblici. È il caso che l’amministrazione comunale tenga presenti queste “barriere” alla circolazione ciclistica». È dello stesso avviso Daniele Siviero, maestro elementare che ci tiene a definirsi "ciclo-resistente", forte sostenitore della bicicletta anche per i più piccoli: «A novembre ho chiesto alla mia dirigente scolastica di agevolare il collegamento tra la nostra scuola e la ciclabile di via San Pio X. I nostri alunni vengono spesso in bicicletta o in monopattino. Il muoversi in bicicletta insegna ai bambini l’autonomia, ma per muoversi in autonomia occorre sicurezza. Servono piste ciclabili continue, senza interruzioni e al riparo quanto possibile dal traffico di veicoli e pedoni».