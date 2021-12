No Pass, corteo vietato a Trento. La protesta davanti alla stazione: traffico bloccato

TRENTO. Corteo No Green Pass e No Vax vietato dalla questura oggi (4 dicembre) a Trento.

Autorizzata però la manifestazione “statica” di protesta in piazza Dante, e così circa un migliaio di persone - come ogni sabato da mesi – si sono radunate anche oggi per protestare contro la certificazione verde, che dal 6 dicembre subirà una stretta con l’avvio del Super Green Pass solo per i vaccinati.

Di fronte al divieto di sfilare in città, i partecipanti hanno adottato un’azione di “disturbo”: dopo ogni intervento attraversano in modo lento il passaggio tra piazza Dante e la stazione, di fatto bloccando il traffico delle auto e degli autobus in una zona nevralgica della città. D.P.